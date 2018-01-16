СМИ узнали о новых разработках ядерного оружия Пентагона

Вашингтон, 16 января. Планы создания двух новых видов ядерных боевых зарядов морского базирования, о которых говорилось ранее в проекте новой ядерной доктрины Соединенных Штатах, скорее всего, будут ратифицированы администрацией президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Pentagon plans two new sea-based nuclear weapons, igniting debate over nuclear strategy https://t.co/oJNU9Y9xAh — The Wall Street Journal (@WSJ) January 16, 2018

По данным газеты, доступная версия документа была опубликована в СМИ на минувшей неделе. Соответствующий указ о его подготовке республиканец отдал в январе ушедшего года, пишет АиФ.

Также отмечается, что эти ядерные боезаряды будут создаваться как ответ США на укрепление военных мощностей России и Китая, сообщает Infox.ru.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что США продолжают испытания ядерного оружия. В ходе форума «Валдай» российский лидер напомнил, что в 2000 году Москва подписала и утвердила Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний и призвала присоединиться к этому договору другие государства.

США «не подписали и не ратифицировали данный Договор до сих пор», подчеркнул Путин..

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