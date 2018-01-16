Белград объявил терактом убийство сербского политика Ивановича в Косово

Белград, 16 января. Известный сербский политик Оливер Иванович был убит сегодня в городе Косовска-Митровица. Неизвестные расстреляли лидера косовских сербов перед отделением его партии «Свобода, демократия, правосудие».

Как сообщили в косовской полиции, Иванович получил пять огнестрельных ранений и погиб в отделении реанимации местной больницы.

Руководитель Канцелярии по Косово и Метохии в Белграде Марко Джурич заявил, что убийство Оливера Ивановича является терактом, совершенным для того, чтобы создать хаос и беспорядки в автономном края Косово и Метохии.

«Это нападение на весь сербский народ, преступление, теракт, за которое должно последовать наказание», — объявил Джурич в эфире сербского радио.

В связи с убийством Ивановича были прерваны едва успевшие начаться переговоры между властями Сербии и Приштины — столицы частично признанной Республики Косово. Сербская делегация спешно вернулась из Приштины в Белград, президент Сербии Александр Вучич в срочном порядке созвал заседание Совета по национальной безопасности.