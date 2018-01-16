Турция разворачивает войска на границе с Сирией

Алеппо, 16 января. Армия Турции разворачивает бронетехнику на границе с Сирийской арабской республикой.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что Турция развернула на границе с Сирией от 24 до 40 единиц бронетехники. Военные расположены в турецкой провинции Хатай.

По мнению экспертов, этот шаг может быть одним из финальных этапов подготовки Анкары к нападению на курдские районы Африн и Манбидж. Ранее президент Турции подтвердил готовность войск к началу операции против курдских формирований на севере провинции Алеппо.

Отмечается, что Турция крайне негативно восприняла сведения о намерении США создать в Сирии «силы пограничной безопасности», которые будут создаваться из курдского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы». Эта инициатива была названа Анкарой попыткой создать новую «террористическую армию» в Сирии.