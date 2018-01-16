Эрдоган не планирует переговоры с Трампом по Сирии, контакты с Путиным продолжаются

Анкара, 16 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается в ближайшее время звонить президенту США Дональду Трампу по поводу ситуации в Сирии. Контакты с президентом России Владимиром Путиным продолжаются, сообщает агентство РИА Новости.

«Я и не думаю сам звонить ему, чтобы обсуждать эту тему», — ответил Эрдоган на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения между Турцией и США будут ухудшаться, если Вашингтон не начнет исправлять свои ошибки. По его словам, военная поддержка курдов на севере Сирии стала основной темой, которая негативно повлияла на отношения двух стран.

Ранее Эрдоган и Путин по телефону обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии и подчеркнули важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей, в частности, о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации.