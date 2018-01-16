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Турецкие самолеты под прицелом: зачем США поставили курдам Сирии американские ПЗРК
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    Турецкие самолеты под прицелом: зачем США поставили курдам Сирии американские ПЗРК

    13:21  16 Января 2018  /обновлено: 13:22  16 Января 2018
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    Турецкие самолеты под прицелом: зачем США поставили курдам Сирии американские ПЗРК

    Соединенные Штаты передали военным соединениям курдского ополчения на территории Сирийской Арабской Республики (САР) партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), сообщают арабские средства массовой информации, ссылаясь на источники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Сообщается, что соответствующая сделка была реализована в рамках «секретного соглашения». ПЗРК были переданы в муниципалитет Африн, где проживают сирийские курды. Отмечается, что передача состоялась еще на прошлой неделе. Комплексы достались бойцам отрядом самообороны YPG, которые входят в боевое крыло «Демократических сил Сирии» (SDF).

    Против Турции

    Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН заметил, что там уже не только ПЗРК. Турки говорят о «тысяче фур» с оружием, которое американцы поставили курдам в последние дни.

    «Для чего? Особенно ПЗРК. Наши или сирийские самолеты там не летают. У террористов, как известно самолетов нет, а для борьбы с беспилотниками, которые те покупают на неизвестных «рынках», уж точно это все излишне. Зато турецкие самолеты там летают активно. Совпадение? Вряд ли. И вообще как-то странно совпали эти поставки с заявлениями Эрдогана о готовности начать операцию против Африна и резкой эскалации взаимных обстрелов между Африном и Азазом. Ну, и с заявлением американцев о начале создания так называемых «Сил безопасности границы». О какой границе идет речь? Понятно, что не об иракской, где еще остаются небольшие очаги сопротивления ИГ1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН), но для их подавления новую армию создавать необязательно. Речь идет о турецкой границе, которая в ближайшее время может стать новой горячей точкой», — пояснил Дмитрий Родионов.

    Турецкие самолеты под прицелом: зачем США поставили курдам Сирии американские ПЗРК

    Эксперт напомнил, что курды контролируют практически всю турецко-сирийскую границу за исключением Идлиба, Латакии, а также участка от Азаза до Джераблуса. Африн, курдский анклав, остается для Эрдогана главной «головной болью», которую так и не удалось «вылечить» в ходе операции «Щит Евфрата». Ее целью является зачистка от курдов всего правого берега Евфрата.

    «Необходимость повтора военной операции Анкары назревала давно. Однако до этого все были отвлечены на борьбу с ИГИЛ1. Сегодня, когда ИГ разгромлен, и американцы вроде как по логике должны уйти из Сирии, они делают все, чтобы зацепиться — создают «новую оппозиционную армию», якобы для борьбы с остатками уже разгромленного ИГИЛ. На деле — для продолжения дестабилизации ситуации в Сирии. Это с одной стороны и месть за успехи Дамаска, Москвы, Анкары и Тегерана, достигнутые не благодаря, а вопреки «помощи» Штатов. С другой — это обычный расчет, расчет на то, чтобы любой ценой не допустить завершение войны и начало мирного строительства, в котором США, ровным счетом ничего не сделавшие для борьбы с терроризмом, уже не будет места», — добавил Дмитрий Родионов.

    Турецкие самолеты под прицелом: зачем США поставили курдам Сирии американские ПЗРК

    По словам эксперта, автономизация Курдистана, которую должно закрепить создание новой армии — это иглы под ногти не только Турции, но и Ирану, у которого с курдами свои известные проблемы, но и Дамаску и России, которая пытается вывести конфликт в плоскость политического урегулирования. Война не закончилась только для американцев, и те сделают все, чтобы втянуть и других игроков, как внутренних, так и внешних, в новое противостояние.

    «Это провокация, и сегодня весь вопрос в том, удастся ли им добиться своего — чтобы на нее кто-то повелся. Судя по реакции Анкары, ситуация подошла к крайне опасной черте», — резюмировал Дмитрий Родионов.

    Напомним, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим», где объявил о выводе значительной части сил российских войск из Сирии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #саа
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