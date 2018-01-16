«Лазейка» в договоре РСМД: чем Россия ответит США на разработку новых ядерных боеголовок

Планы США по созданию новых типов ядерных боезарядов, скорее всего, будут одобрены администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщили сотрудники газеты The Wall Street Journal.

Если американцы займутся разработкой новых типов снарядов, то наметится значительный перекос ядерных сил в сторону США, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Доктрина, которую, как ожидается, официально представят позже в этом месяце, еще должна получить одобрение президента. Однако, по словам лиц, осведомленных о процессе пересмотра, планы производства новых видов ядерного оружия пользуются мощной поддержкой в Пентагоне, ожидается, что они получат развитие», — значится в материале WSJ.

Те, кто поддерживает планы Пентагона, заявляют, что настало время для обновления ядерной мощи Соединенных Штатов. Одним из аргументов в пользу этой инициативы называется «противодействие возникающим мировым угрозам». При этом оппоненты инициативы обеспокоены тем, что в итоге для Пентагона «может быть снижен порог» применения ядерного оружия. Кроме того, США могут воспользоваться «лазейкой» в договоре РСМД и, формально не нарушая его положений, разработать новые типы снарядов. А это противоречит договору по существу.

«Прежде всего, надо разобраться с договором РСМД. Наш президент не раз заострял внимание на том, что во время подписания соглашения в сектор ликвидации попали только сухопутные установки, а морские и авиационные крылатые ракеты остались целы. Конечно, в такой ситуации США, наращивая свои ядерные силы, якобы вправе говорить о том, что они не нарушают положений договора. Но если американцы займутся разработкой новых типов снарядов, то наметится значительный перекос ядерных сил в сторону США», — поясняет ситуацию военный аналитик.

По словам собеседника ФАН, «разработка подобного рода ракет приводит к тому, что военный бюджет США растет как на дрожжах». А это, в свою очередь приводит к повышению опасности для обороноспособности Российской Федерации, Китая и других стран, которые могут оппонировать Вашингтону. При этом симметричным ответом со стороны России может стать развитие развитие возможностей сдерживания ядерных планов США.

«Примечательной тут остается история с Гавайями, когда из-за ошибки персонала военного объекта население острова в течение 38 минут находилось в состоянии хаоса, неразберихи и страха ожидания ракетно-ядерного удара. Нам нужно уделять больше внимания возможностям сдерживания развития ядерного оружия в США и прежде всего их морской компоненты. Это было бы симметричным ответом. Кроме того, стоит задуматься над тем, чтобы составить и подписать новый договор о нераспространении ракет малой и средней дальности», — заключил эксперт.

Напомним, ранее власти США сообщили, что в проекте доктрины есть планы по созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок. Более того, там же будет создаваться новая ядерная крылатая ракета морского базирования.