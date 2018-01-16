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Россия
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Политика
Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов
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    Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов

    13:17  16 Января 2018
    142

    Карен Шахназаров: «Плохо, что у Путина нет сильных конкурентов»

    Кинорежиссер Карен Шахназаров, ставший доверенным лицом Владимира Путина, сожалеет, что на данный момент в России нет реально ярких и сильных политиков, кроме Владимира Владимировича. По его мнению, сильные конкуренты пошли бы только на пользу действующему президенту и кандидату. Причем Карен Шахназаров уверен, что таких нет не только среди официально зарегистрированных кандидатов, но и среди тех, кому было отказано в регистрации. 

    — Карен Георгиевич, вы уже во второй раз становитесь доверенным лицом Владимира Путина. 

    — Я никогда не скрывал своей позиции и поддерживал Владимира Путина, не будучи его доверенным лицом. Я никогда не скрывал, что именно этот кандидат — я имею в виду Владимира Владимировича Путина — является лучшим претендентом на пост президента Российской Федерации. Я считаю, что та политика, которую он ведет — это правильная политика. Он выражает интересы страны, поэтому я его поддерживаю.

    — В этом году зарегистрировано достаточно большое количество кандидатов, есть ли реальные конкуренты у Путина?

    — К сожалению, мне кажется, что реальных конкурентов нет. Хорошо было бы, если бы были сильные конкуренты. Это и для Путина важно — иметь сильных конкурентов. Если они сильные, то они отражают мнение какой-то весомой части населения. Это полезно для всех. Поэтому плохо, на мой взгляд, что не появилось сильных политических фигур. Это не очень хорошая ситуация. Но это не проблема Владимира Владимировича.

    — А среди тех, кому было отказано в регистрации, есть реально сильные конкуренты?

    — Я не вижу их и среди тех, кого не допускают, у кого проблемы с допуском. Ни в оппозиции, ни в системной оппозиции. Это все не очень серьезно.

    — Как вы относитесь к отдельным призывам бойкотировать выборы?

    — Эта позиция вообще какая-то маргинальная. Не допустили на выборы, значит, вообще не надо туда идти. На выборы обязательно надо идти, в том числе и тем, кто поддерживает Путина, и тем, кто не поддерживает. Это выражение мнения какой-то части общества. Необходимо знать весь спектр мнений. Поэтому я считаю, что очень важно продемонстрировать свое отношение к тем кандидатам, которые выдвигаются. Это и нам полезно знать, что у нас в обществе происходит. А то все опросы-опросы, одно дело опросы, а другое дело — выборы. Это разные вещи.

    — А в чем разница?

    — Разница в том, что на выборах мы реально видим картину. А опросы — там достаточно много различных допусков. Во-первых, не всегда люди говорят то, что думают. Во-вторых, опрос — это всегда ограниченное количество число людей. А выборы — это десятки миллионов людей. Они показывают определенный срез общества.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #карен шахназаров #выборы-2018 #доверенное лицо
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