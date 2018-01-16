Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов

Кинорежиссер Карен Шахназаров, ставший доверенным лицом Владимира Путина, сожалеет, что на данный момент в России нет реально ярких и сильных политиков, кроме Владимира Владимировича. По его мнению, сильные конкуренты пошли бы только на пользу действующему президенту и кандидату. Причем Карен Шахназаров уверен, что таких нет не только среди официально зарегистрированных кандидатов, но и среди тех, кому было отказано в регистрации.

— Карен Георгиевич, вы уже во второй раз становитесь доверенным лицом Владимира Путина.

— Я никогда не скрывал своей позиции и поддерживал Владимира Путина, не будучи его доверенным лицом. Я никогда не скрывал, что именно этот кандидат — я имею в виду Владимира Владимировича Путина — является лучшим претендентом на пост президента Российской Федерации. Я считаю, что та политика, которую он ведет — это правильная политика. Он выражает интересы страны, поэтому я его поддерживаю.

— В этом году зарегистрировано достаточно большое количество кандидатов, есть ли реальные конкуренты у Путина?

— К сожалению, мне кажется, что реальных конкурентов нет. Хорошо было бы, если бы были сильные конкуренты. Это и для Путина важно — иметь сильных конкурентов. Если они сильные, то они отражают мнение какой-то весомой части населения. Это полезно для всех. Поэтому плохо, на мой взгляд, что не появилось сильных политических фигур. Это не очень хорошая ситуация. Но это не проблема Владимира Владимировича.

— А среди тех, кому было отказано в регистрации, есть реально сильные конкуренты?

— Я не вижу их и среди тех, кого не допускают, у кого проблемы с допуском. Ни в оппозиции, ни в системной оппозиции. Это все не очень серьезно.

— Как вы относитесь к отдельным призывам бойкотировать выборы?

— Эта позиция вообще какая-то маргинальная. Не допустили на выборы, значит, вообще не надо туда идти. На выборы обязательно надо идти, в том числе и тем, кто поддерживает Путина, и тем, кто не поддерживает. Это выражение мнения какой-то части общества. Необходимо знать весь спектр мнений. Поэтому я считаю, что очень важно продемонстрировать свое отношение к тем кандидатам, которые выдвигаются. Это и нам полезно знать, что у нас в обществе происходит. А то все опросы-опросы, одно дело опросы, а другое дело — выборы. Это разные вещи.

— А в чем разница?

— Разница в том, что на выборах мы реально видим картину. А опросы — там достаточно много различных допусков. Во-первых, не всегда люди говорят то, что думают. Во-вторых, опрос — это всегда ограниченное количество число людей. А выборы — это десятки миллионов людей. Они показывают определенный срез общества.