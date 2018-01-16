Россияне стали меньше пить и курить — Скворцова

Москва, 16 января. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о снижении употребление алкоголя и табакокурения в стране на 80%. Соответствующее заявление прозвучало на завтраке во время Гайдаровского форума в РАНХиГС.

«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения», — заявила Скворцова, отметив, число активно занимающихся спортом выросло более чем на 40%.

По ее данным, за последние 5-7 лет распространенность курения снизилась благодаря закону о борьбе с табакокурением, передает телеканал «360».

Число курильщиков среди взрослых за последние пять лет также снизилось на 22%, а среди несовершеннолетних — в три раза, добавила Сковрцова. Пассивное курение также снизилось в 4,5 раза.

В ходе большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что здравоохранение является одним из приоритетных направлений для развития нашей страны. Именно по этой причине данной отрасли будет уделено большое внимание.