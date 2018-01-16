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Россия
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Драка или налет: обе версии ЧП в Перми требуют усиления безопасности в школах
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    Драка или налет: обе версии ЧП в Перми требуют усиления безопасности в школах

    12:56  16 Января 2018
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    Драка или налет: обе версии ЧП в Перми требуют усиления безопасности в школах

    Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила, что в системе отечественных школ должна быть проведена «серьезная работа» в связи с инцидентом, произошедшим в пермской школе №127. Анализом вопиющего случая, во время которого в стенах образовательного учреждения произошла драка с ножами и были ранены педагог и несколько детей, займется правительственная рабочая группа, которую возглавит министр образования Ольга Васильева.

    По словам Голодец, результаты расследования должны обозначить уязвимости в системе безопасности образовательных учреждений, что позволит устранить их уже в ближайшем будущем.

    Инцидент в Перми. Описание

    Согласно официальному сообщению управления МВД по Пермскому краю, около 10:20 утра 15 января в школе №127 Мотовилихинского района Перми произошла драка между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, а второй — бывшим учеником той же школы. По версии полиции, при попытке разнять дерущихся пострадали не только сами подростки, но попытавшиеся их разнять учителя и школьники.

    Пресс-служба пермского губернатора сообщает, что общее число пострадавших в инциденте составило 15 человек, из которых трое, учительница Наталья Шагулина и двое подростков-зачинщиков драки, находятся в тяжелом состоянии — их прооперировали в городской клинической больнице №4. Еще у девяти пострадавших учеников установлены не опасные для жизни травмы.

    При этом большинство пострадавших детей, в отличие от зачинщиков драки — четвероклассники, так как инцидент произошел в учебном кабинете крыла начальных классов. Прибывшие сотрудники пермской полиции и Росгвардии смогли в итоге нейтрализовать зачинщиков драки, однако не успели предотвратить многочисленные травмы среди учащихся и тяжелые ранения самих зачинщиков драки и учительницы.

    В пресс-службе краевого СУ СК России сообщили, что по факту происшествия возбуждено дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

    Драка или налет: обе версии ЧП в Перми требуют усиления безопасности в школах

    Как ножи оказались в классе?

    Согласно информации, нападавшие были в капюшонах и в форме, напоминающей школьную. Судя по всему, даже у отчисленного школьника был старый пропуск, который не привлек внимания охраны, — в силу чего он смог легко попасть в учебное заведение.

    Вторым вариантом проникновения в школу предполагается черный ход, который не контролировался с помощью пропускной системы и не был снабжен постоянным постом охраны.

    Также СМИ сообщают, что фактором риска являлось душевное состояние одного из подростков: он состоял на психологическом учете в связи со склонностью к суициду и числился на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В связи с этими фактами МВД России вчера заявило, что в задачу следствия будет входить оценка действий сотрудников охраны, ответственных за пропускной режим в пермской школе.

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    Пока до конца не ясна и точная механика инцидента. С одной стороны, большая часть сообщений официальных структур и СМИ базируются на том, что конфликт произошел исключительно между двумя подростками, а младшие школьники и учительница оказались их случайными жертвами. Однако ряд свидетельских показаний, ставших достоянием гласности, свидетельствует об обратном.

    Так, по сообщениям некоторых местных СМИ, поднявшись на третий этаж, подростки ворвались в кабинет, где проходил урок у четвертого класса. Один из нарушителей набросился с ножом на Шагулину, а его сообщник в это время заблокировал дверь, не выпускал школьников из кабинета и якобы… молился.

    Похожую картину спланированного нападения рисуют и показания очевидцев, опубликованные в местном телеграмм-канале.

    Драка или налет: обе версии ЧП в Перми требуют усиления безопасности в школах

    «Второй старшеклассник стоял в дверях и не выпускал нас, когда мы хотели пробраться к выходу. Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что, не будет меня бить, потому что я поднял руки. Улучив момент, все побежали к двери и убежали. Старшеклассники все делали молча, по именам друг друга не называли», — сообщил в этом канале один из пострадавших четвероклассников.

    «На третьем уроке к ним в кабинет зашли двое, подошли сзади учительницы, один старшеклассник, а второй раньше учился в этой школе, и сказали, что сейчас будут всех бить. Мы сначала подумали, что это шутка», — пишут пострадавшие на местном интернет-ресурсе.

    Некоторые очевидцы утверждают, что в момент приезда полиции и бойцов Росгвардии на срочный вызов один из нападавших пытался спрыгнуть с третьего этажа. По другим версиям, оба злоумышленника пытались совершить суицид, убив друг друга ножами.

    Таким образом, в поле зрения следствия находятся сразу несколько версий произошедшего. Нападение могло быть и неудачной попыткой суицида, и результатом воздействия наркотиков, и вариантом мести учителю.

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    Кроме того, на наиболее неприятный вариант мотивации нападавших указывают их социальные профили в Сети. Несмотря на достаточно скудное наполнение профилей, их содержимое, как минимум, вызывает вопросы. Так, в разделе «Видео» профиля одного из нападавших большинство роликов посвящено теме массовых убийств, устроенных подростками. Это различные видео о нападениях на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году, где двое учеников совершили массовое убийство, расстрел церкви в Чарльстоне в 2015 году и отрывки из фильма «Класс», показывающие в художественной форме события в «Колумбайне».

    Теперь следствию предстоит скрупулезно восстановить картину произошедшего, чтобы понять как мотивации нападавших, так и механику кровавого инцидента.

    Драка или налет: обе версии ЧП в Перми требуют усиления безопасности в школах

    Меры безопасности: что предпринять?

    Впрочем, основным уроком из произошедшего должно стать усиление внимания к психологическому здоровью школьников. Именно разумная и максимально оперативная профилактика подростковых правонарушений может стать той «первой линией обороны», которая не допустит повторения страшных сюжетов, свидетелями которых страна стала 15 января.

    Еще раз стоит отметить, что один из участников поножовщины официально состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в связи с чем уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова отдельно отметила этот факт. «Я попросила пригласить педагогов, которые вели этих детей. Подавали ли они сигналы, сообщали ли о том, что в поведении их воспитанников, их учеников наблюдаются нарушения, какова была реакция родителей на это», — сообщила Кузнецова в своем комментарии.

    По ее словам, один из нападавших, отчисленный из школы подросток, «давно уже кричал, что ему нужна помощь специалистов, психологов и не только». Кузнецова подчеркнула, что теперь необходимо изучить как личности участников драки, так и их реальные мотивы, то, что могло их привести к совершению преступления — «поднять руку на мальчишек-десятилеток, совершенно беззащитных».

    Вторым направлением работы, безусловно, будет являться усиление мер пассивной безопасности школ и оперативного предупреждения об инцидентах. Сюда входит наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также улучшение уровня подготовки охранников и персонала школ к действиям в экстренных ситуациях.

    Как показал пермский инцидент, спасти жизни школьников во многом удалось лишь благодаря самопожертвованию Натальи Шагулиной — в то время как существующая система безопасности школьного учреждения не справилась с возложенными на нее задачами.

    Хочется верить, что анализ произошедшего и деятельность рабочей группы приведут к реальному улучшению ситуации с безопасностью российских школ и позволят избежать повторения таких инцидентов в будущем.

    Автор: Алексей Анпилогов
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    #кузнецова #голодец #васильева #пермь #школа
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