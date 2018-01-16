Украинский политик пригрозил Порошенко тюрьмой за «подрыв обороны Украины»

Киев, 16 января. Сразу же после избрания нового президента Украины действующего лидера государства Петр Порошенко ждет тюрьма - он должен быть отправлен под суд за свои многочисленные промахи на посту главнокомандующего украинских войск. По словам экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, своим бездействием и ошибками Порошенко поставил страну под угрозу «широкомасштабного наступления из России».

«Его ждет уголовная ответственность и тюрьма. Он много раз вышел за границы закона», — объявил Гриценко в эфире украинского телеканала.

По мнению Гриценко, в качестве главнокомандующего президент Украины должен был объявить в стране военное положение и создать ставку главнокомандующего. Кроме того, Порошенко «издал указ, которым фактически подорвал оборону Украины».