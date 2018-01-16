Песков прокомментировал жалобу Зюганова Путину на освещение избирательной кампании

Москва, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в котором он пожаловался на освещение СМИ иззбирательной кампании перед выборами-2018.

«Письмо Зюганова Путину с жалобой на освещение СМИ избирательной кампании принимаем лишь к сведению, на политику ТВ влиять не можем», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в своем письме Зюганов заявил, что предвыборная кампания кандидата в президенты от партии Павла Грудинина якобы необъективно освещается в СМИ, а телеканалы занимаются дискуссиями на тему, какие «ярлыки навешивать» на Грудинина, как его «шельмовать».

Напомним, 12 января на официальном сайте Центральной избирательной комиссии были опубликованы сведения о доходах и имуществе кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина.

Так, совокупный доход бизнесмена за последние шесть лет составил более 157 млн рублей, при этом на личных счетах Грудинина хранится около 6 миллионов. Кроме того, по данным ЦИК, Грудинин закрыл счета в иностранных банках на сумму 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг на общую сумму более 7,5 млрд рублей.

Эти сведения получили широкое освещение в СМИ и в соцсетях. Многие россияне выразили негодование, высказав мнение о том, что Грудинин вводит своих избирателей в заблуждение.