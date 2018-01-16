Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин получает различные предложения по повышению НДФЛ в России. Однако решений на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев получали от экспертов и исследовательских центров предложения по повышению НДФЛ. Однако на данный момент никаких решений в Кремле и правительстве принято не было.

«Вы знаете, что существует целый ряд предложений от разных экспертов, от разных групп экспертов, от разных исследовательских центров, — констатировал пресс-секретарь президента России, — все они докладывались и главе правительства, и президенту, но каких-либо решений сейчас не принималось».

В октябре прошлого года Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ с единовременных выплат гражданам, имеющим право на социальную помощь.