Песков: Киев не ответил на предложение Путина вернуть военную технику из Крыма

Москва, 16 января. Кремль так и не получил от Киева «субстантивного ответа» на предложение президента Путина вернуть Украине находящуюся в Крыму украинскую военную технику, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что официальной реакции киевского руководства так и не последовало — только заявления отдельных официальных лиц, которые не имеют силу решения на государственном уровне.

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — объявил Песков.

На вопрос о том, готова ли Россия самостоятельно утилизировать складированные в Крыму боеприпасы украинских войск, которые были признаны не подлежащими транспортировке из-за ветхого состояния, Песков напомнил, что президент пригласил украинских военных к участию к утилизации боеприпасов.