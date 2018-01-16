Москва, 16 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник обсудит с кабмином переселение россиян из ветхого жилья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, регулярное совещание с членами правительства состоится в Ново-Огарево.

«Профильными вопросами будут вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, ряд других актуальных тем», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что текущие вопросы будут рассмотрены в открытом режиме в присутствии СМИ, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень будет профильным докладчиком.

Напомним, 31 октября прошлого года Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2019 года работы Фонда содействия реформированию ЖКХ.