Винокур: Высокая явка на выборах подтвердит доверие граждан к органам государственной власти

Известный исполнитель и юморист Владимир Винокур считает, что высокая явка на президентских выборах подтвердит доверие людей к органам государственной власти. 18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента.

Отметим, что в России произошли важные изменения выборного законодательства — теперь каждый россиянин может голосовать не только по месту прописки, а в любом населенном пункте. Кроме того, власти делают все возможное, чтобы наши соотечественники, находящиеся за рубежом, тоже могли поучаствовать в избирательном процессе — глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал сделать все зависящее от российского внешнеполитического ведомства, чтобы граждане РФ смогли сделать свой выбор.

Владимир Винокур, который является доверенным лицом действующего президента Владимира Путина, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что прийти на избирательный участок и проголосовать очень важно.

«Каждый гражданин Российской Федерации должен прийти на избирательный участок и своим голосом выразить отношение к происходящему в стране. Я считаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор и проголосовать за того или иного кандидата. Естественно, высокая явка подтвердит доверие граждан к органам государственной власти, в этом не стоит даже сомневаться», — отметил Владимир Винокур.

Стоит подчеркнуть, что подавляющее большинство россиян — 75% опрошенных — говорят о том, что выборы главы государства-2018 им интересны, данные опроса представил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции в понедельник.

К слову, Владимир Винокур считает Владимира Путина безусловным лидером на грядущих выборах, об этом он ранее рассказал в интервью ФАН. Также он заявил, что «привычка сидя на диване участвовать в жизни страны, сегодня уже себя исчерпала».