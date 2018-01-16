Комик объяснил любовь Трампа к Норвегии тайной волос президента США

Осло, 16 января. Норвежский комик Андрэ Ульвезер нашел оригинальное объяснение любви президента США Дональда Трампа к Норвегии. По словам юмориста, в его стране знают тайну волос американского лидера.

Ульвезер разместил на своей странице в Twitter фотографию норвежской природы. На снимке, сделанном в Квалойслетте, можно увидеть каменистое побережье и островки необычной длинной травы желтоватого цвета.

«Трамп любит Норвегию, потому что мы выращиваем здесь волосы», — пошутил Ульвезер.

Trump loves Norway because we grow his hair. pic.twitter.com/IWMzelqYIQ — Andr Ulveseter (@AndUlv) January 11, 2018

Пост юмориста моментально стал популярен в Сети. Пользователи по достоинству оценили чувство юмора норвежца.

Необычный пейзаж окрестили «фабрикой волос Трампа».

Однако автором этой ассоциации стал не Ульвезер. Как оказалось, впервые про прическу американского лидера и норвежскую траву пошутили двое норвежцев и канадка Кристи Мор, которая прилетела к подруге Мари Карвер в город Тромсе.

«Норвежское сельское хозяйство зашло слишком далеко!» — вспоминает Мор самый веселый комментарий к ее фотографии.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США должны стремиться к тому, чтобы к ним приезжали люди из таких стран, как Норвегия, а не из «вонючих дыр», к которым президент США причислил страны Африки и Гаити.