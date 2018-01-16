Песков объяснил, почему «Левада-центр» не может публиковать опросы политических настроений

Москва, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что крупная социологическая организация «Левада-центр», имеющая свой авторитет, не может публиковать опросы о политических настроениях россиян во время выборной кампании согласно закону об иноагентах.

Так, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг «Левады-центра», представитель Кремля сказал: «Левада-центр» — это крупная организация, которая имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованиям законов, будучи агентом, организация не сможет выполнять эту деятельность».

Песков также добавил, что «в данном случае речь идет о том, что предписано законом».

Напомним, ранее стало известно, что «Левада-центр» с момента начала предвыборной кампании прекратил публиковать данные своих социологических опросов, хотя продолжит их проводить. По словам директора организации Льва Гудкова, в 2016 году «Левада-центр» был признан иностранным агентом, а законодательство запрещает таким организациям каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта. В качестве самовыдвиженца на них идет действующий президент страны Владимир Путин.