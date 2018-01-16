У крымчан другие приоритеты: депутат ответил на слова Собчак о «неполноценных» людях

Москва, 16 января. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова известной журналистки и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о «неполноценных» жителях полуострова.

«Ксения Собчак уже неоднократно выступала трубадуром у западной политики и, фактически, занимается лишь тем, что стращает жителей полуострова, как им плохо будет жить без признания Крыма Западом», — цитирует депутата агентство РИА Новости.

Бальбек также признал, что крымчане «испытывают определенные ограничения». Политик пояснил, что для большинства стран мира Крым является санкционной зоной, туда «не рвется иностранный капитал». Кроме того, на территории полуострова не будет проводиться матчей в ходе грядущего чемпионата мира по футболу.

Однако, по словам депутата, сейчас над полуостровом сохраняется мирное небо, а у местных жителей есть возможность спокойно жить и работать и «без признания Америки».

Бальбек напомнил, как в 2014 году Собчак возмутилась тем фактом, что «французские устрицы не привозят и вино с частных виноградников больше не везут». Однако на полуострове совсем другие приоритеты, подчеркнул он. Крымчане не ограничиваются брендовыми вещами и деликатесами.

Ранее сообщалось, что в интервью «Комсомольской правде» Ксения Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными» из-за санкционной политики в отношении полуострова со стороны США и ЕС.

Напомним, что полуостров Крым стал частью России после всенародного референдума, проведенного весной 2014 года. Большинство крымчан тогда выступили за воссоединение с РФ на фоне госпереворота, происходящего на Украине.

18 марта, глава государства Владимир Путин вместе с официальными представителями Крыма подписал договор о присоединении полуострова, включая Севастополь, к России.