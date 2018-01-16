Подмосковные полицейские задержали торговавших опасной черной икрой москвичей

Москва, 16 января. Жители Москвы продавали в подмосковном Одинцово опасную черную икру. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, подозреваемые отец и сын продали местному жителю девять килограммов черной икры на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которыми оказались 47-летний москвич и его 20-летний сын, сразу после совершения сделки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Документы, подтверждающие законность происхождения товара, предоставлены не были. Образцы деликатеса направлены на исследование, по результатам которого изъятая продукция признана некачественной и опасной для жизни», — уточнили в ведомстве.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

Напомним, в марте минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку исполнения законодательства об ужесточении ответственности за охоту на редких животных.

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