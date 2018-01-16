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Россия
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Подмосковные полицейские задержали торговавших опасной черной икрой москвичей
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    Подмосковные полицейские задержали торговавших опасной черной икрой москвичей

    12:22  16 Января 2018
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    Подмосковные полицейские задержали торговавших опасной черной икрой москвичей

    Москва, 16 января. Жители Москвы продавали в подмосковном Одинцово опасную черную икру. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного главка МВД. 

    По данным ведомства, подозреваемые отец и сын продали местному жителю девять килограммов черной икры на общую сумму более 200 тысяч рублей.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которыми оказались 47-летний москвич и его 20-летний сын, сразу после совершения сделки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Подмосковные полицейские задержали торговавших опасной черной икрой москвичей

    «Документы, подтверждающие законность происхождения товара, предоставлены не были. Образцы деликатеса направлены на исследование, по результатам которого изъятая продукция признана некачественной и опасной для жизни», — уточнили в ведомстве. 

    В отношении них возбуждено уголовное дело. 

    Напомним, в марте минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку исполнения законодательства об ужесточении ответственности за охоту на редких животных. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #подмосковье #полиция #контрафакт #контрабанда #икра
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