В Госдуме удивились нежеланию финнов зарабатывать на поставках турбин в Крым

Москва, 16 января. Отказ финской машиностроительной компании Wartsila от поставок в Крым энергетического оборудования «вызывает разочарование», заявил член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет, однако Россия, без сомнения, преодолеет все возникающие в связи с этим трудности. Санкции ЕС, как отметил депутат Госдумы, продолжают стимулировать российских производителей.

«Такая неконструктивная позиция, которую заняли наши партнеры, вызывает разочарование. Как можно отказываться от зарабатывания денег из-за непонятных и мифических оснований?», — задается вопросом Шеремет.

Турбины требовались для аварийно-спасательного судна, которое строится на одной из верфей в Крыму. В беседе с РИА Новости депутат отметил, что в ответ Крым и Россия «будут наращивать свои мощности», подчеркнув, что все сложности, которые пытались создать недоброжелатели, в РФ успешно решали самостоятельно или находили других партнеров.

Ранее Ura.ru рассказывало о ситуации с турбинами производства Wartsila, которые были поставлены на ТЭЦ в южноуральских городах Касли и Карабаш. «Европейское качество» сильно разочаровало сибиряков — финские турбины выходят из строя с завидным постоянством из-за низкого качества «родных» комплектующих.

Отметим, президент Владимир Путин заявил, что продолжение санкционной политики США и Европы по отношению к России может лишь ухудшить отношения между странами. «Ничего хорошего здесь быть не может», — подчеркнул Путин.