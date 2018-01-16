РЖД разрешили детям ездить без родителей в поездах дальнего следования

Москва, 16 января. В России детям с 10 лет разрешили ездить в поездах дальнего следования без родителей, сообщил глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

«Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению», — приводит слова Иванова «Российская газета».

Предполагается, что уже в этом году РЖД разрешат детям с 10 лет ездить в поездах дальнего следования без сопровождения родителей. Все это время в пути ребенок будет находиться под опекой проводника. По прибытию он должен будет передать юного пассажира его доверенному лицу, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что такая услуга будет платной. Тарифы на нее пока не известны. Спрос на такую услугу со стороны пассажиров очень велик, добавил Иванов, пишет Ura.Ru.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что на период проведения чемпионата на РЖД ляжет большая нагрузка: за время соревнований компании предстоит перевезти около 500 тысяч болельщиков бесплатно.