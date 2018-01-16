Поклонская жестко отреагировала на заявление Собчак о «неполноценных» крымчанах

Москва, 16 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявление телеведущей Ксении Собчак о «неполноценности» жителей Крыма. По ее мнению, спекулировать на теме прав жителей полуострова некоторым чиновникам и политикам позволяет «внутреннее вредительство и чванство».

Поклонская также заявила, что публичные лица, допускающие подобные высказывания, «быстро подстраиваются под конъюнктуру», а спекуляцими на тему полноценности прав крымчан и других граждан России им позволяет только их внутреннее вредительство и чванство.

«Но это личная беда таких «политиков», которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей», — сказала Поклонская в комментарии РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что ответственные политики наоборот ставят своей главной задачей «делать так, чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России».

Напомнила Поклонская и о том, что Крым сейчас активно развивается: «ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений».

«В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве», — добавила она.

Как сообщала ранее «Газета.ру», заявившая о своих президентствих амбициях Ксения Собчак считает, что жители Крыма — «неполноценные по отношению к миру», поскольку ущемлены в своих правах по сравнению с остальными россиянами. В качестве примера она привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу.