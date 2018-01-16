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Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля
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    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    12:30  16 Января 2018
    2011

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    Сирия, 16 января. Боевики обстреляли позиции САА в Хомсе, мирный житель города Даръа получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля, в Дейр-эз-Зоре продолжаются бои между SDF и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хомсе.

    «Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): теряет позиции на западе провинции Даръа.

    Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    Радикальные группировки, базирующиеся в провинции Дамаск, снова открыли огонь по мирным кварталам сирийской столицы. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), несколько снарядов боевиков упало в районе Дувейла. Также взрывы произошли на окраинах Дамаска. Данных о жертвах среди мирного населения города нет.

    Перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями продолжаются в Восточной Гуте. Местные источники пишут о столкновениях между боевиками и армией САР в окрестностях населенных пунктов Дума, Арбин и Хараста.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных исламистов в районе города Анадан на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В свою очередь боевики обстреляли позиции правительственных войск к западу от административного центра региона, пишет SOHR.

    Жители города Манбидж вышли на демонстрацию против произвола бойцов Демократических сил Сирии (SDF), передает местный источник в социальной сети Facebook (@snacksyrian). Население города требует от командования курдских отрядов ополчения прекратить осуществлять принудительную мобилизацию в ряды SDF.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    Радикалы вновь нарушили режим прекращения огня на севере провинции Хомс. Военный источник пишет в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что перестрелки между боевиками и солдатами правительственных войск отмечаются в окрестностях населенных пунктов Махатта и Санасиля.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарный груз в деревню Баду, расположенную на востоке региона, передает РИА Новости. Жители поселения получили продукты питания, предметы первой необходимости, а также детские книги и канцелярские принадлежности.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    Разрозненные группировки «Исламского государства», скрывающиеся на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор, снова атаковали позиции курдских отрядов в городе Гаранидж. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что на улицах населенного пункта идут ожесточенные бои между «демократической армией» и террористами ИГИЛ1.

    Ранее в столкновениях с ИГ на фронте Гараниджа курды потеряли не менее 20 бойцов убитыми. Напомним, поддержку SDF осуществляют ВВС международной коалиции. В результате последнего боевого вылета авиации антитеррористического альянса во главе с США погибло более 20 мирных жителей населенного пункта.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    В административном центре провинции Даръа взорвался заминированный автомобиль, передает в своем Twitter-аккаунте (@Mahmoud1MS) местный источник. По данным автора публикации, в результате инцидента водитель транспортного средства получил тяжелые ранения.

    На западе региона продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Военный Twitter-канал (@freelaancenews) пишет, что террористы ИГ захватили у боевиков «свободной армии» три населенных пункта недалеко от границы провинции Эль-Кунейтра.

    Ирак

    Сирия новости 16 января 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, мирный житель города Даръа пострадал при взрыве автомобиля

    Террористы «Исламского государства» напали на расположения отрядов народной самообороны «Хашд аш-Шааби» в районе Таль Сафака недалеко от сирийско-иракской границы. Информационное агентство Iraqi News сообщает, что в результате столкновения ополченцы нейтрализовали двух радикальных исламистов, а также уничтожили автомобиль ИГИЛ.

     Недалеко от федеральной тюрьмы Чамчамал в провинции Салах эд-Дин зафиксированы столкновения между солдатами армии Ирака и боевиками. Информагентство Iraqi News пишет, что в результате перестрелок погиб один радикал, и еще один – получил ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #даръа #сса #хомс #восточная гута #дейр-эз-ор
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