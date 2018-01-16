Сирия: единственный госзавод по производству котлов и опор ЛЭП начал работу в Дамаске

Дамаск, 16 января. В промышленной зоне Дамаска заработал единственный в сирийской республике государственный завод по производству опор линий электропередач и обогревательных котлов. Ожидается, что автоматизированное производство стартует уже в этом году, заявил глава организации Мухаммед Камен.

«В течение этого года, мы надеемся, будет завершен первый и самый важный этап восстановления предприятия. На заводе появятся станки, и мы сможем снова запустить автоматизированное производство», — цитирует его агентство РИА Новости.

Как стало известно, до начала военных действий завод располагался на территории сирийского города Адра, который является главным промышленным центром республики. В ходе конфликта самый значительный урон террористы нанесли именно этому заводу. В цехе не осталось современных станков. В итоге было принято решение перенести производство на юг Дамаска. В данный момент на оборудовании 50-х годов работают около 200 сотрудников. Часть операций проводится вручную.

Отметим, что в Сирии нет централизованной системы теплоснабжения. Электросети сильно пострадали во время войны.

Как пояснил Камен, правительство уже выделило средства на восстановление завода.

Напомним, что в конце 2017 года президент России Владимир Путин поручил начать вывод российских военных из Сирии. По словам главы государства, за два с небольшим года проведения военной операции в САР ВКС РФ вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов.