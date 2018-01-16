Лев Лещенко: У Путина есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества

Около 75% россиян заявили, что им интересны предстоящие президентские выборы, при этом 67% граждан страны планируют точно пойти на выборы. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Выборы — это своего рода всенародный праздник, который поможет вернуть нам самосознание, гордость за свое Отечество, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко.

Как показывают результаты опросов ВЦИОМ, интерес жителей России к выборам подкреплен высоким уровнем осведомленности о мероприятии. Так, согласно представленной статистике, с марта 2017 года по январь 2018 года доля осведомленных о том, когда состоятся президентские выборы, увеличилась почти в два раза — с 45% до 89% от числа опрошенных.

«Такие высокие показатели не могут не радовать. Каждый гражданин нашего государства должен ходить на выборы, потому что пора заканчивать с социальной апатией, которая существует в обществе. На самом деле, от нас от всех очень многое зависит. Например, кто будет в правительстве, кто будет президентом. Для меня Владимир Владимирович (Путин — прим. ред.) единственный на сегодняшний день достойный кандидат, поэтому я стал его доверенным лицом. Для меня это большая часть. У него есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества», — поясняет певец.

Собеседнику ФАН импонирует программа действующего президента России и кандидата на выборах-2018, так как она рассчитана на развитие будущего страны. Не зря эта программа называется «Россия, устремленная в будущее».

«А что такое будущее? Это созидание, это творческий подход по отношению к делам государства. И самое главное — это отношение к гражданским правам, это любовь к России. К сожалению, в настоящее время чувство патриотизма немного размыто и нам не хватает сплоченности. А выборы могут сблизить россиян в едином избирательном порыве. В целом, выборы — это своего рода всенародный праздник, который поможет вернуть нам самосознание, гордость за свое Отечество. А раз все эти составляющие присутствуют, каждый россиянин должен прийти и проголосовать», — заключил Лев Лещенко.

Напомним, 12 января ЦИК единогласно утвердил первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина. В него вошли 259 человек, среди которых врач Лео Бокерия, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой, певец Денис Майданов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, фехтовальщица Яна Егорян, телеведущий Александр Масляков-старший, гендиректор RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе и другие. Действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года, в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография