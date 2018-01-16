Участники созданного по указу Путина проекта «Лидеры России» ценят работу с наставником

Москва, 16 января. Участники конкурса управленцев «Лидеры России» в один голос заявляют, что гранты размером 1 млн рублей не соизмеримы с возможностью на протяжении 12 месяцев работать под руководством опытного наставника. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что в конкурсе «Лидеры России» в качестве наставников выступают «лучшие управленцы России».

Кириенко отметил, что в разговоре с участниками конкурса молодые люди заявляют, что возможность поработать 12 месяцев с опытным наставником важнее миллиона рублей, поскольку приоритетом для конкурсантов является опыт, передает ТАСС.

«Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. За каждым успешным человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть наставник», — добавил он.

Напомним, конкурс «Лидеры России» — это проект открытой платформы «Россия — страна возможностей», выполнение которой стартовало с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных областей.

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