В Алеппо при обстреле боевиков погиб мирный житель

Алеппо, 16 января. Боевики обстреляли жилой квартал города Алеппо, есть жертвы.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило об очередном обстреле со стороны вооруженных группировок. По данным источника обстрелу подверглась улица Ан-Нил в крупнейшем городе Сирийской арабской республики.

В результате нападения боевиков погиб один человек. Отмечается, что ранения получили женщина и ребенок.

Боевики регулярно подвергают обстрелам жилые кварталы Алеппо, подчеркивает источник.