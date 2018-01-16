В Госдуме намерены оборудовать все школы металлодетекторами

Москва, 16 января. Депутаты Госдумы обратились в министерство образования с предложением установить рамочные металлодетекторы во всех школах.

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев считает, что установка рамочных металлодетекторов позволит усилить меры безопасности в российских образовательных учреждениях. Также парламентарий уверен, что охраной правопорядка в школах должны заниматься вневедомственные сотрудники, пишет RT.

«На сегодняшний день учащиеся не проходят никакого досмотра. Если в Москве большая часть школ оборудована металлодетекторами, то в регионах подобная практика, как правило, отсутствует. Следует отметить тот факт, что безопасностью учащихся и учителей занимаются частные охранные предприятия или вовсе бабушка божий одуванчик, что не гарантирует должного реагирования в случае ЧП», — заявил Сухарев.

Отсутствие элементарных мер безопасности может привести к самым печальным последствиям, подчеркнул депутат, как это произошло в Перми. В решении этой проблемы необходим комплексный подход.

Ранее сообщалось, что накануне в пермской школе произошла драка с применением холодного оружия. Пострадали прядка 15 человек.