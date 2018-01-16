Клинцевич о выборах-2018: Власть должна понимать, что она избрана народом

18 марта 2018 года в России состоятся выборы нового президента Российской Федерации. Каждый россиянин, посетив избирательный участок, сможет выбрать себе кандидата по душе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

«Сегодня в выборах принимает участие большое количество кандидатов, чтобы была объективность. Всегда можно выбрать человека по душе. Потому, что если у нас на избирательные участки придет 90% избирателей и каждый из них проголосует за того, кого считает нужным, то это покажет, что выборы-2018 будут абсолютно легитимными и законными.

Сегодня сложилась такая ситуация, когда для власти крайне важна легитимность. Это очень важно. Власть должна понимать, что она была избрана народом, что она законна, и население ей доверяет. Я не грамма не сомневаюсь, что победит Владимир Путин, но очень важно, чтобы люди, которые сомневаются, пришли на избирательные участки и отдали бы свои голоса за тех людей, которых они считают достойными. Очень важно прийти на выборы и сделать это, чтобы потом никто не говорил, что кто-то там что-то «нарисовал». И это, кстати, очень касается молодежи. Власть должна быть законной, легитимной и абсолютно прозрачной. Выборы президента призваны сделать это», — рассказал Франц Клинцевич.

Отметим, что подавляющее большинство россиян — 75% опрошенных — заявляют, что им интересны предстоящие президентские выборы 2018 года. Такую информацию сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции в понедельник.

«75% взрослого населения России говорят, что да, нам эти выборы интересны», — заявил Федоров, оглашая результаты опроса 20-22 декабря 2017 года.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Известия», Владимир Путин проведет встречу с доверенными лицами, впрочем, ее дата ещё пока не определена.