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Общество
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Россия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО
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    В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО

    11:40  16 Января 2018
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    В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО

    Москва, 16 января. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект, согласно которому езда на автомобиле без полиса ОСАГО может обойтись нарушителю в 5 тыс. рублей, вместо 800 рублей штрафа сегодня.

    Так, Вострецов опираясь данные министерства финансов России, отметил, что многие автомобилисты не покупают полис, так как сумма штрафа за его отсутствие составляет всего 800 рублей, тогда как стоимость полиса ОСАГО в первой половине 2017 года  составляла в среднем 5,8 тыс. рублей. 

    Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки».

    Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс также поддержал предложение депутата, указав на то, что  из 50 млн зарегистрированных в России авто около 1 млн эксплуатируются без страховок, передает RT.

    Напомним, С 1 января в России изменился вид полисов ОСАГО. Теперь на документе появится QR-код.

    29 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД (по европротоколу) с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 
     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #госдума #осаго
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