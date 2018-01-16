Алтайская пенсионерка пожаловалась Путину на главу района

Барнаул, 16 января. Пенсионерка из алтайского села пожаловалась президенту России Владимиру Путину на соседа-главу района. Жалобу на чиновника пожилая женщина отправила в приемную президента.

Отмечается, что 71-летняя жительница Солонешного Галина Бровко вынуждена ежедневно возить воду из колонки, расположенной далеко от ее дома.

По словам женщины, глава района Виктор Горбачев не разрешает ей подключиться к водопроводу. Она попросила администрацию Солонешенского района разрешить ей провести водопровод от ближайшего колодца, расположенного в 200 метрах от участка. Для этого пенсионерка заручилась разрешением соседей и местных коммунальных служб. Последние были готовы выполнить все нужные работы за 20 тысяч рублей.

Но глава района отметил, что женщина должна воспользоваться услугами специализированной фирмы по бурению скважины на ее приусадебном участке. Женщина отметила, что работы этой организации оцениваются в 200 тысяч рублей.

Ранее пермская воспитательница пожаловалась Путину на маленькую заработную плату.

Владимир Путин. Биография