Достойнее его нет: молодые россияне объяснили NBC News, почему хотят голосовать за Путина

Москва, 16 января. Молодые россияне рассказали журналистам американского телеканала NBC News, почему президентских выборах-2018 они намерены поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.

Так, в творческом центре «Сеть» в Москве, где работают молодые российские художники и дизайнеры, американцам показали кольца с портретом Путина и подписью Putinversteher, что по-немецки означает: «те, кто понимает Путина». Эти ювелирные украшения являются одним из самых успешных проектов центра. Официальный представитель организации Макар Вихлянцев рассказал, что в России и за рубежом были проданы тысячи таких колец.

«Это самый влиятельный политик не только здесь, в России, но и в современном мире в целом», — заявил создатель колец Глеб Крайник в ответ на вопрос о том, что вдохновило его на создание этого ювелирного украшения.

А 25-летняя художница Юля Халиуллина объяснила NBC, что именно благодаря Путину она чувствует, что в России перед ней открывается много возможностей.

«И это не просто случайность. Эти условия были для нас созданы. Я счастливый человек и думаю, что правительство, и в частности Путин, сыграли в этом свою роль», — подчеркнула она.

Пообщались журналисты и со студентками из медвуза. Они так же собираются голосовать за Владимира Путина.