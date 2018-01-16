Выставка о жизни Крыма впервые открылась в Индии

Нью-Дели, 16 января. В Индии открылась фотовыставка под названием «Крым сегодня». Всего на мероприятии было представлено 80 фотографий, посвященных достопримечательностям и современной жизни полуострова.

Экспозиция работает в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

Как рассказал куратор мероприятия и исполнительный директор региональной общественной организации «Лицом к лицу» Рафаил Файенберг, на всех снимках представлены люди, запечатленные во время обычных будних дней или праздников.

«Мы показываем жизнь людей как она есть. Здесь нет ни одного постановочного кадра», — цитирует его слова РИА Новости.

На фотографиях можно увидеть самые разные уголки российского полуострова, в том числе Ялту, Херсон, Бахчисарай.

По мнению директора РЦНК Федора Роховского, фотовыставка крымчан даст индийцам реальное представление о том, как проходит жизнь полуострова.

Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всеобщего референдума среди жителей полуострова. Тогда подавляющее большинство людей проголосовало за воссоединение с РФ.

18 марта, президент России Владимир Путин и представители Крыма подписали договор о присоединении полуострова, включая Севастополь, к Российской Федерации.