Выставка о жизни Крыма впервые открылась в Индии
Нью-Дели, 16 января. В Индии открылась фотовыставка под названием «Крым сегодня». Всего на мероприятии было представлено 80 фотографий, посвященных достопримечательностям и современной жизни полуострова.
Экспозиция работает в Российском центре науки и культуры (РЦНК).
Как рассказал куратор мероприятия и исполнительный директор региональной общественной организации «Лицом к лицу» Рафаил Файенберг, на всех снимках представлены люди, запечатленные во время обычных будних дней или праздников.
«Мы показываем жизнь людей как она есть. Здесь нет ни одного постановочного кадра», — цитирует его слова РИА Новости.
На фотографиях можно увидеть самые разные уголки российского полуострова, в том числе Ялту, Херсон, Бахчисарай.
По мнению директора РЦНК Федора Роховского, фотовыставка крымчан даст индийцам реальное представление о том, как проходит жизнь полуострова.
Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всеобщего референдума среди жителей полуострова. Тогда подавляющее большинство людей проголосовало за воссоединение с РФ.
18 марта, президент России Владимир Путин и представители Крыма подписали договор о присоединении полуострова, включая Севастополь, к Российской Федерации.