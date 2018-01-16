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Сирия восстанавливает производство в Хомсе: ФАН публикует видео
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    Сирия восстанавливает производство в Хомсе: ФАН публикует видео

    12:10  16 Января 2018
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    Сирия восстанавливает производства в Хомсе: ФАН публикует видео

    Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) приехала в промышленный район города Хомс Аль-Синаа, который сильно пострадал во время конфликта в Сирии от боевых действий, шедших в районе по соседству.

    Сегодня восстановительные работы идут полным ходом. Местные жители пытаются наладить производство в городе. Корреспондент Федерального агентства новостей узнал подробности восстановительных работ у хозяина одной из небольших мастерских по производству гипсовой штукатурки Мохамада. Он рассказал, как его производство существовало во время осады Хомса, когда несколько районов города было занято боевиками вооруженных группировок:

    «Во время кризиса однажды при возвращении на фабрику мы удивились тому, что все оборудование было похищено. Все было достаточно печально. У нас не было материальной возможности восстановить заново все, что было разрушено. Мы очень надеемся на компенсацию от правительства. И мы безгранично благодарны».

    Мохамад рассказал ФАН, что пока на его фабрике лежит еще старый товар:

    «Так как я только недавно начал работу,  еще не успели произвести новый. Я был все это время в блокаде в районе Аль-Ваер и вот, наконец, блокада была снята. И вот я начал все заново. Очень много производств возвращается в Хомс: как фабричных, так и кустарных».

    Он также провел для съемочной группы Федерального агентства новостей небольшую экскурсию по своей небольшой фабрике, показав дробилки и другое оборудование для производства гипсовой штукатурки. Также он посетовал на то, что после возвращения не досчитался двух двигателей.

    Сирия восстанавливает производства в Хомсе: ФАН публикует видео

    Еще одна небольшая мастерская по соседству с Мохамадом производит самые необходимые на сегодняшний день в Хомсе предметы — это кирпичи. Ее хозяин  Джессем, рассказал о своем производстве и показал, как делать кирпичи:

    «Мы производим кирпичи и плитку. Кирпичи для строительства и плитку. Когда мы вернулись, то обнаружили, что электрический кабель был украден, также были украдены двигатели с различного оборудования. Еще украли смеситель и плиткомоечную машину. Также много различных инструментов было найдено в нерабочем состоянии. Пусть их Бог покарает за то, что они нам насолили.Мы сейчас с вашей помощью заново возвращаемся и начинаем все строить. С самого нуля. Мы начали все делать своими руками без помощи машин. И, дай бог,  мы все заново отстроим. С вашей помощью. Спасибо вам тысячу раз».

    Следующая по улице мастерская занимается производством мраморных плит. Во время конфликта из этой мастерской, как рассказал ее хозяин , пожелавший остаться неизвестным, было вывезено практически все оборудование и очень много дорогостоящих заготовок. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и мастерская снова начала работать.

    Автор: Игорь Петрашевич; Роман Мартынович
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #хомс
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