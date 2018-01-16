«Локомотив» хочет подписать защитника «Браги»

Москва, 16 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в сфере интересов московского «Локомотива» находится защитник «Браги» Лазар Росич.

По словам источника, помимо него железнодорожники рассматривают ряд кандидатур. В частности, продолжаются переговоры с «Зенитом» об аренде Ивана Новосельцев, однако позиция петербургского клуба по всем арендам для красно-зеленых отрицательная — клуб не хочет отпускать игроков прямому конкуренту.

Трансфер Росича может обойтись «Локомотиву» в 1,5 млн евро. 24-летний серб стал футболистом «Браги» летом 2016 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах.

Напомним, минувшей осенью президент России Владимир Путин в разговоре с генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко иронично отметил, что за сине-бело-голубых «бегает» слишком много легионеров.

Президент петербургского клуба попытался оправдаться тем, что все это для аншлагов и зрелищности, на что Путин ответил, что действительно «футбол — истинно русская игра».

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