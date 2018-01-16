Москва, 16 января. Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что поставками курдам вооружения в рамках «секретной сделки» США пытаются лишить Сирию суверенитета.

Военный эксперт рассказал, что у Вашингтона есть серьезный опыт вмешательства в дела различных государств, и чаще всего он негативный. В пример политолог привел Афганистан, Ирак и Ливию. США зарабатывали на «строительстве» новых государств бонусы и деньги, но для стран, куда приходили Соединенные Штаты, дело заканчивалось потерей суверенитета.

В настоящий момент события в Сирии развиваются не по тому сценарию, на который рассчитывал Белый дом, поэтому США намерены «раскачивать лодку» и снабжать оружием оппозиционные силы в стране. Еще одной целью Пентагона является нивелирование успехов российской армии и войск Асада, путем создания постоянных очагов конфликта в Сирии, сообщает RT.

Поставки переносных зенитно-ракетных комплексов, средств связи и высокотехнологичных дронов курдским оппозиционным силам направлено на то, чтобы нестабильная ситуация в Сирии растянулась на годы, желательно на весь срок президентства Башара Асада. Втягивание САР в бездну военного конфликта дает Вашингтону новые шансы лишить Сирию суверенитета.