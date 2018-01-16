Школы Мурманска полностью реализовали продленную Путиным госпрограмму «Доступная среда»

Мурманск, 16 января. В Мурманске программа «Доступная среда», продленная президентом России Владимиром Путиным, в школах реализована на 100%, сообщили в министерстве экономического развития Мурманской области.

В рамках реализации указа «Доступная среда» и указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Мурманской области создают безбарьерную среду для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях.

Согласно данным Министерства экономического развития Мурманской области, миллион рублей, выделенный на создание условий в образовательных учреждениях для учеников с ограниченными возможностями, был освоен еще в сентябре на 100%. На данный момент большинство школ, лицеев, высших учебных заведений уже оборудованы необходимыми пандусами и лифтами.

Напомним, программа «Доступная среда» должна быть полностью реализована до 2020 года. В 2017 году по всей стране объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составил около 47,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что архангельские чиновники получат субсидию за эффективную работу с молодежью по указанию президента России Владимира Путина.