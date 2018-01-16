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Эксперты назвали топ-10 самых качественных марок кефира в России
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    Эксперты назвали топ-10 самых качественных марок кефира в России

    11:07  16 Января 2018
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    Эксперты назвали топ-10 самых качественных марок кефира в России

    Москва, 16 января. Окончились лабораторные испытания 36 федеральных и региональных производителей кефира. Об этом говорится на сайте Роскачества. 

    Сотрудники ведомства определили, что действующим гостам не только отвечают, но даже превышают их требования десять торговых фирм, среди которых «36 копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в деревне», «Нежеголь». 

    Кроме того, специалисты Роскачества назвали качественным кефир марок «Останкинское 1955», «Простоквашино», «Рузский», «Томмолоко» и Parmalat. 

    Указанные фирмы содержат большое количество полезных молочнокислых бактерий, имеют повышенное уровень белка и обходятся безкаких-либо добавок. 

    Отмечается, что неплохие оценки получил кефир «Вкуснотеево», «Деревенское молочко», а также «Дмитровский молочный завод».

    Разные недостатки, среди которых превышение количества бактерий, добавление разных ингредиентов выявлены почти у 20 марок.

    Эксперты назвали топ-10 самых качественных марок кефира в России 

    Минувшим летом президент России Владимир Путин посетил легендарный детский оздоровительный центр «Артек» и посоветовал детям пить кефир и кисель. 

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #кефир
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