Жители Петрозаводска попросили Путина помочь с расселением аварийных домов

Петрозаводск, 16 января. Несколько жителей Петрозаводска записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на администрацию города, которая медлит с их расселением из аварийных домов. Несмотря на то, что у жителей на руках судебные решения о расселении аварийного жилья, новые квартиры им так и не были выделены.

«Мы живем в ужасных условиях, в аварийных домах создается угроза жизни и здоровью людей», — заявила инициативная группа, отметив, что уже несколько лет не может добиться действий от властей города и Республики Карелия.

Граждане попросили президента Путина вмешаться в ситуацию и принять необходимые меры.

Как сообщает «Столица на Онего», глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила в связи с этим, что готова дать официальный ответ в случае запроса из администрации президента. По ее словам, в настоящее время возможности городских властей сильно ограничены — в год получается расселять не более 20–30 квартир из аварийного жилья. В то же время «перспективы следующих этапов программы расселения достаточно оптимистичные» и в дальнейшем власти города надеются получить возможность более активно расселять аварийное жилье в рамках федеральной программы.