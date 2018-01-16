Курды требуют от Багдада возобновить международные рейсы в Эрбиль

Эрбиль, 16 января. Региональное правительство Иракского Курдистана продолжает переговоры с Багдадом об отмене эмбарго на международные рейсы в автономии.

Представители международного аэропорта Эрбиля сообщили, что власти курдской автономии достигли первоначального соглашения с Багдадом о возобновлении международных рейсов в Курдистан в ближайшем будущем.

По предварительным данным Ирак и Курдистан будут совместно контролировать границы и аэропорты. До подписания соглашения документ должен пройти согласование премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади.

Отмечается, что ранее в Курдистане работали два международных аэропорта в Эрбиле и Сулеймании, однако после проведения референдума о независимости курдской автономии в сентябре 2017 года Багдад ввел запрет на совершение международных перелетов в данном регионе, а также ряд экономических санкций. Разногласия между Багдадом и Эрбилем привели к кризисной ситуации на севере Ирака.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова выступить посредником на переговорах Ирака и Курдистана, президент России Владимир Путин подчеркнул, что разногласия стороны должны решить в ходе конструктивного диалога, учитывая действующую конституцию и законодательство страны.