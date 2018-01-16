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Сирия: Турция готовит массированный авиаудар по позициям курдов в Африне
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    Сирия: Турция готовит массированный авиаудар по позициям курдов в Африне

    10:48  16 Января 2018
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    Сирия: Турция готовит массированный авиаудар по позициям курдов в Африне

    Анкара, 16 января. Наземный этап военной операции армии Турции в сирийском Африне будет предварять массированный авиационный удар по практически 150 целям курдских «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом сообщает газета «Хабер тюрк» со ссылкой на собственные источники.

    Турецкая разведка внимательно мониторит ситуацию в Африне и на прилегающих территориях, которые находятся под контролем курдов с октября 2017 года, используя для наблюдений дроны и оперативную разведывательную информацию. 

    Сирия: Турция готовит массированный авиаудар по позициям курдов в Африне

    В настоящее время определены 149 целей, по которым армия Турции собирается нанести первый удар в случае начала операции. Отмечается, что в числе этих целей не только объекты инфраструктуры, но и транспортные средства, передает ТАСС.

    Сейчас Анкара перебросила к границам Сирии большое количество бронетехники и артиллерии. Де-факто, беря во внимание географические условия, Африн окружен со стороны турецкой границы с трех сторон. В случае начала массированной атаки курды могут начать отходить на юг и юго-восток в направлении подконтрольной сирийским властям территории, пишет газета. 

    Ранее Анкара выступила против предлагаемых Вашингтоном планов по формированию «сил безопасности» на сирийско-турецкой границе. 

    Сирия: Турция готовит массированный авиаудар по позициям курдов в Африне

    Напомним, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим», где объявил о выводе значительной части сил российских войск из Сирии. 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #турция #курды #африн
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