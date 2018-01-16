Тегеран, 16 января. В Иране считают, что Вашингтон открыто вмешивается во внутренние дела Сирии.

В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что решение США о создании «сил пограничной безопасности» станет очередной причиной усиления сирийского кризиса. Формирование подобной группировки на территории Сирийской арабской республики является открытым вмешательством во внутренние дела государства, считают иранские дипломаты.

Ранее в Вашингтоне сообщили о намерении создать из проамериканского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) «силы пограничной безопасности», которые будут контролировать территорию САР на границах с Ираком и Турцией. В Анкаре это шаг назвали попыткой создать новую «террористическую армию».

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин дал указание начать вывод военнослужащих РФ из Сирии. США, неоднократно уверявшие мировую общественность в том, что их главной задачей в Сирии является борьба с ИГ1(запрещенная в России террористическая группировка), отказались выводить свои войска из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.