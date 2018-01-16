Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова

Симферополь, 16 января. В парламенте Крыма ответили на заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которая объявила жителей Крыма «неполноценными» из-за того, что ни один матч предстоящего чемпионата мира по футболу не будет проходить на полуострове. Замечания Собчак депутат крымского парламента Владимир Бобков назвал смешными и неуместными.

«Ксения в последнее время любит смешить», — прокомментировал Бобков заявления теледивы.

В беседе с РИА Новости глава комитета по спорту Крыма напомнил, что список городов для ЧМ-2018 в России был «определен задолго до того, как Крым снова стал частью российского государства».

Депутат подчеркнул, что крымчане на чемпионате намерены активно поддерживать своих — сборную России по футболу — и Крымский футбольный союз собирается организовать как минимум две фан-зоны для местных болельщиков.

«Многие также задумывается о том, чтобы поехать в города, где пройдут матчи, чтобы посмотреть футбол. Поэтому крымчане не останутся за пределами чемпионата мира», — подчеркнул Бобков.

Напомним, как сообщало «Утро.ру», Ксения Собчак объявила жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру», и заявила, что матчей ЧМ-2018 в Крыму не проводится потому что «любая международная компания, приехав туда, попадет под санкции».

Отметим, на жеребьевке ЧМ-2018 президент Путин подчеркнул, что Россия намерен "еще больше сплотить и без того дружную футбольную семью" и провести чемпионат на самом высоком уровне.