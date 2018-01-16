Жители Нарьян-Мара благоустроят город, благодаря проекту, поддержанному Путиным

Нарьян-Мар, 16 января. Жители Нарьян-Мара выдвинут свои идеи по благоустройству родного города, после для каждого поступившего предложения разработают дизайн-проект. Все это стало возможным благодаря проекту, который поддержал президент РФ Владимир Путин.

При этом в администрации Нарьян Мара особо подчеркнули, что приоритеты создания общественных мест и их оформление определят сами горожане путем рейтингового голосования. Получившие наибольшую поддержку идеи начнут реализовывать уже с 2018 года.

В первые дни кампании, стартовавшей 11 января было получено 12 обращений. В мэрии напомнили, что принять участие в проекте можно заполнив простую анкету в спортивной школе «Труд», Дворце спорта «Норд», Дворце культуры «Арктика», в Универмаге (магазин «Печоряночка»), магазине «Кооператор», торговом центре «Строймастер», а также в здании городской Администрации. Кроме того, это легко сделать в Сети: для этого достаточно заполнить электронный бланк и отправить его по адресу goradm@atnet.ru

Чиновники напомнили также, что к общественным территориям относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площади и другие наиболее активно посещаемые места. Сбор инициатив продлится до 9 февраля, затем до 16 февраля СМИ опубликуют перечень общественных территорий, которые предложили благоустроить жители города.

Напомним, федеральная программа по созданию комфортной городской среды стартовала в 2017 году с подачи президента РФ Владимира Путина. Она рассчитана на пять лет.

Ненецкий округ, как и другие регионы, получает на ее реализацию софинансирование из федерального бюджета, в течение 2018-2020 годов запланирована ежегодная сумма в размере 5,9 млн рублей.