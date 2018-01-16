Гавра: Путин сформулировал повестку даже не нового президентского срока, а на ближайшие десятилетия

Президент Российской Федерации Владимир Путин на днях посетил свой предвыборный штаб. В ходе визита стали известны фамилии трех его сопредседателей. Ими стали генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и глава центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Личные качества этих людей — главное, чем руководствовался действующий глава государства и кандидат на выборах-2018 Владимир Путин. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал известный политолог, заведующий кафедрой связей с общественностью факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра.

«Мне кажется, что здесь главное, чтобы на первом месте стояли личные качества этих людей. И Путин, если угодно, учитывает их отраслевую принадлежность, поскольку это своеобразный сигнал обществу. Конечно же, вполне очевидно, что это медицина, образование и новая индустриализация, в котором так нуждается сегодня Россия, чтобы слезть с нефтяной иглы. Это ключевые пункты повестки дня даже не нового президентского срока, а повестки дня России на ближайшие десятилетия.

Повторюсь, нельзя сбрасывать со счетов и личные качества этих людей. И их дальнейшие перспективы. Они могут в будущем войти в правительство, я допускаю такую возможность. Почему бы и нет? Мы прекрасно знаем, что президент в ряде случаев принимает кадровые решения, опираясь на тех людей, которых он знает лично, проверил в деле», — пояснил Дмитрий Гавра.

Заметим, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал уже свыше 700 тысяч подписей в его поддержку. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 5 января. Согласно закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но при этом не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на «Известия», Путин проведет встречу с доверенными лицами, впрочем, ее дата пока не определена.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Владимир Путин. Биография