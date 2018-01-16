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В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии
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    В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

    11:13  16 Января 2018
    681

    Армия России

    За последнее десятилетие Российская Федерация сумела модернизировать все составляющие своих Вооруженных сил, считает председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд.

    Россия создает самую высокотехнологичную, недорогую и надежную военную технику, поэтому американские генералы нас боятся, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — подчеркнул американский генерал.

    При этом представитель Пентагона подчеркнул, что сложившееся положение вызывает серьезную озабоченность американского командования. Ранее Данфорд признал, что Соединенные Штаты утратили военное преимущество перед Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. По мнению Данфорда, российские и китайские инженеры разработали контрметоды и стратегии для нивелирования американского преимущества.

    Армия США

    «В 90-е годы американцы сделали все для того, чтобы развалить вооруженные силы Советского Союза и его ВПК (военно-промышленный комплекс). Они их раздробили, разграбили, продали и лишили страну серьезных научных разработок, оставив только ядерный потенциал. Да, они понимали, что с Россией шутить не стоит, они собирались потихоньку разваливать нашу страну изнутри. А вдруг, начиная с 2005 года, как оказалось, Россия очень серьезно занималась научными разработками и их внедрением в военную технику», — поясняет ситуацию Клинцевич.

    По мнению сенатора, командование армии США беспокоит, что даже модернизированный советский танк Т-72М3 на порядок лучше любого американского аналога. А если учесть, что после этой боевой машины вышли такие образцы как Т-90С и Т-14, превосходство в бронетехнике становится действительно очевидным.

    «Американцы думают, что мы обнаглели, раз сумели создать принципиально новый танк Т-14. Да в перспективе мы сможем выставлять 100 танков с экипажем и дополнять их сотнями беспилотных боевых машин. А что касается нашей воздушной составляющей? Все наши истребители Су-35, МиГ-35, Су-57 и бомбардировщики Су-30, Су-34 сегодня не то что конкурируют, они с учетом вооружения, видят дальше, стреляют дальше, показывают лучшие летные качества. Я не говорю уже про средства противовоздушной обороны», — продолжает член Совета Федерации.

    Сенатор Франц Клинцевич

    Более того, практически вся производимая в России военная техника создается с заделом на будущую модернизацию. Дело в том, что с каждым годом вооружение становится сложнее, а участие человека уменьшается.

    «Начиная с комплекса С-300 и заканчивая С-500 человек только принимает решение на пуск. Остальное за него делают боевые вычислители. Невозможно человеку участвовать в современных битвах, техника очень сложная. И у нас все это есть. Россия создает самую высокотехнологичную, дешевую и надежную военную технику, поэтому американцы нас боятся», — заключил Франц Клинцевич.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Чемеков
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    #россия #сша #пентагон #су-35 #вашингтон #армия #вооружение #су-34 #су-30 #миг-35 #танки #су-57 #т-72м3 #т-90с
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