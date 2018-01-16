ТЭФИ, помощь Донбассу, лидер соцсетей: РЕН ТВ подвел итоги 2017 года

Москва, 16 января. Телеканал РЕН ТВ подвел итоги прошедшего 2017 года, когда он отмечал свой 20-летний юбилей.

Прошедший год принес немало достижений РЕН ТВ. По данным руководства, телеканал побил свой 12-летний рекорд по годовому показателю аудитории. Так, фактическая доля по итогам 2017 года в аудитории «Все 25–54» составила 6,13%.

Среди своих достижений РЕН ТВ также называет четыре статуэтки национальной телевизионной премии ТЭФИ, приз на международной премии PromaxBDA Global Excellence Award, а также золото за «Лучший документальный фильм» на III Международном фестивале российского кино Sol в Испании.

Руководство телеканала поблагодарило зрителей и звезд за участие в благотворительном марафоне «Хватит убивать!» при поддержке «Пятого канала», который был направлен на помощь детям Донбасса.

Кроме того, РЕН ТВ, «Пятый канал» и газета «Известия» в прошедшем году запустили мультимедийный информационный центр «Известия». Проект позволил создать универсальную платформу по производству контента для всех сред потребления с охватом аудитории в 52,4 миллиона человек.

Свыше 13 миллионов человек — это средний охват телеканала на его digital-площадках. В 2017 году РЕН ТВ окончательно сформировал 11 youtube-каналов.

«В этом году сообщества РЕН ТВ в социальных сетях – одни из самых быстрорастущих на рынке», — отметили в пресс-службе.

Контент канала остается универсальным как для мужчин, так и для женщин. Стоит отметить при этом, что в 2017 году РЕН ТВ стал вторым по популярности телеканалом среди мужчин с долей 8,4%, по данным Mediascope.

Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин во время Петербургского экономического форума запустил мультимедийный информационный центр «Известия». Образование МИЦ было приурочено к 100-летию газеты «Известия».