Сирия: «Джебхат ан-Нусра» за сутки 16 раз нарушила перемирие в зонах деэскалации

Москва, 16 января. Министерство обороны России сообщило о фактах нарушений режима перемирия в четырех зонах деэскалации.

По информации сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия (3) и Алеппо (3). Турецкие наблюдатели заявили о десяти фактах нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб (2), Дамаск (7) и Алеппо (1). Беспорядочная стрельба велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Отмечается, что российские военнослужащие продолжают вести переговоры о присоединении к примирительному процессу в Сирии. При содействии специалистов ЦПВС в провинции Хомс представителями населенного пункта Деббабия было подписано соответствующее соглашение.

1 Организация запрещена на территории РФ.