Путин в день рождения Ланового отметил созвездие незабываемых ролей актера

Москва, 16 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 84-летием актера театра и кино, народного артиста Советского Союза Василия Ланового и отметил его вклад в воспитание молодых граждан. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что с именем и многолетней творческой работой Ланового связаны яркие страницы истории российского театра и кино, а также огромный ряд талантливых и незабываемых ролей, следует из поздравительной телеграммы.

«Конечно, отмечу ваш существенный вклад в укрепление патриотических обычаев, которыми по праву славится наша страна, в воспитание молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях», — говорится в телеграмме.

Лановой родился 16 января 1934 года, на протяжении многих лет работает в театре Вахтангова в российской столице.

Накануне российский президент Путин поздравил с вековым юбилеем бывшего начальника Радиотехнических войск Михаила Берегового.

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