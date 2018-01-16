Штаб Путина рассказал о ложных сигналах по поводу нарушений при сборе подписей

Москва, 16 января. Сообщения о нарушениях при сборе подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на новый президентский срок поступают в избирательный штаб Путина практически ежедневно, однако абсолютное большинство из них является ложными. По словам пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова, недоброжелатели президента пытаются создать видимость нелегитимности.

«Это не единичный случай точно, сигналы о нарушениях поступают ежедневно, но абсолютное большинство из них ложные, выдумки наших недоброжелателей. В подавляющем большинстве случаев это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте», — заявил Кондрашов РИА Новости.

Избирательный штаб работает со всеми случаями, когда подтверждаются нарушения при сборе подписей. Так, например, были аннулированы «около двух сотен» подписей, информация о которых поступила из Курганской области.

Ранее агентство Ura.ru сообщало о том, что курганский избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи, собранные на территории режимных заводов в рабочее время — такие действия сборщиков подписей нарушают российское законодательство.